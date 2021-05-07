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「大灣區青年就業」職位增至2394個

2021-05-07 列印
「大灣區青年就業」職位增至2394個
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　　特首林鄭月娥昨天在一個網上論壇表示（見圖），隨《港區國安法》及完善選舉制度的落實，深信香港再次進入穩定發展時期，加快融入國家發展大局，對各行各業發展均有好處。她提到，「粵港澳大灣區」發展潛力巨大，政府早前推出「大灣區青年就業計劃」，截至上月底，有三百二十一間企業提供二千三百九十四個職位空缺，較原先預計的二千個職位多，當中一千二百六十七個屬創科職位，亦較預期多一倍。

　　她又指出，香港近年金融科技發展一日千里，目前已有六百間金融科技企業落戶香港，「十四‧五規劃」明確支持香港建設國際創新科技中心及提升國際金融中心地位，港府積極研究各項促進內地及香港跨境金融科技應用措施。

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