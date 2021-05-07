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64%人指港媒質素惡化 團體促立法規管假新聞

2021-05-07 列印
　　社會對假新聞的警覺性提高，團體青研香港昨日公佈有關「港人對傳媒生態意見」的問卷調查結果，指出有六成四受訪者認為香港傳媒質素惡化、約六成三人認為傳統媒體無足夠監管，應該制訂加強監管和懲罰不良媒體的機制。

　　調查於上月二十七日至五月四日在網上收集一千八百多份問卷意見，當中建制派支持者佔約四成二、非建制派則佔三成三。青研香港召集人陳志豪稱無意針對個別政治派別的媒體，認為改善媒體生態對社會整體有裨益，促政府盡快立法規管假新聞，提出要求記者向政府或法定機構註冊、提升報刊的註冊門檻、立法處罰報道不實的記者等。

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