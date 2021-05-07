部份題型對學生要求更高 DSE歷史科考生指作答有壓力

去年文憑試歷史科鬧出日本侵華試題風波，今年歷史科昨天開考，卷一歷史資料題考問二十世紀初香港經濟發展、內地改革開放後經濟現代化和冷戰期間美蘇關係等；而卷二選答題包括日本軍國主義、中國辛亥革命及五四運動等。有歷史科教師認為，兩份卷的程度與往年相若，但部份題型對學生要求更高，可能令試卷合格易、高分難。亦有考生指試題較容易，對成績有信心。



因應疫情影響考生備試，考評局今年調整卷一題目，由以往全為必答題，改為四選三，該卷佔全科六成分數。第一題問及二十世紀初香港經濟發展及與內地的關係；第二題考問二十世紀末內地改革開放；第三題關於第一次世界大戰後的和平協議；而第四題考問冷戰期間美蘇關係。



題目涉港經濟發展及與內地關係



卷二題目七揀二，分別問及一九七一至九七年間香港的角色、辛亥革命和五四運動、日本軍國主義、兩次世界大戰之間的歷史發展、北大西洋公約組織及歐洲共同體、二十世紀下半葉國際組織，及最後一條題目提供三個年份，分別是一九二九、一九四五和一九九一年，要求考生選取一個年份，並解釋為何被視為二十世紀世界歷史的轉捩點。在李求恩紀念中學任教歷史科的朱老師認為，多達三條題目問及考生不同歷史時期的「特色」，指過往該題型不會重複在多題出現，相信部份考生或未能準確判斷「特色」或「特徵」，導致容易合格、但高分難。亦有歷史科教師稱，試卷內容不是特別敏感，與課程宗旨脗合，相信考生表現與過往相若。



有考生認為，上年發生日本侵華試題風波，今年作答時有壓力，但今年沒有問及中日關係，對成績有信心。亦有考生指，試題不算難，但擔心審題失誤，今年亦刻意避開涉及中國的題目。



