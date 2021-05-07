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﻿葛師科索償案被告﻿ ﻿藐視法庭判囚半年﻿

2021-05-07 列印
■葛師科疑墮倫敦金騙案，入稟向十一間公司及六名「騙徒」索償。資料圖片
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　　著名中國官窯瓷器私人收藏家葛師科疑墮倫敦金騙案，他早前入稟向十一間公司及六名「騙徒」索償，其中一名收取葛師科共一千五百萬元支票的「騙徒」陳亮行，沒有根據法庭命令提交資料及誓章，被裁定藐視法庭，昨被判囚六個月，但緩刑十四天，即如陳在十四日內根據命令交齊資料，便不用坐牢，否則便須即時入獄。

14日內提交資料誓章免入獄

　　葛師科早前要求陳須在去年八月十八日前告知葛，涉案一千五百萬元以及任何逾五萬元的資產位置、價值及可追溯紀錄，並就此提交誓章。葛的律師指陳持續刻意地違反責任，從未提交任何誓章，涉案一千五百萬亦去向不明，陳亦從沒有道歉。

　　陳解釋指自己沒有錢聘請律師，亦承認沒有披露任何資料予葛。

　　黃國瑛法官經考慮後決定判監六個月，但緩刑十四天，給予陳亮行機會在十四天內根據命令交齊資料，否則原告方可向法庭申請判陳即時入獄，而陳須以彌償基準支付原告訟費，書面判詞將擇日頒佈。

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