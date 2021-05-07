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職訓局學生橋墩塗鴉 判24月感化令

2021-05-07 列印
職訓局學生橋墩塗鴉 判24月感化令
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　　十九歲職訓局學生去年七月於青衣北橋橋墩噴上「721、831」及「Free HK」等字句，較早前承認一項刑事毀壞罪，裁判官劉淑嫻昨日在西九龍裁判法院判處被告二十四個月感化令。

　　被告黃灝謙（見圖）承認於二○年七月二十二日在青衣青敬路三十三號近青衣城青衣北橋橋墩的三幅牆壁，噴上「Free HK」、「721、831」等字句。同案另一被告、報稱無業的黃兆明，二十三歲，早前亦承認刑毀，獲准自簽一千五百港元，守行為二十四個月，控罪則被撤銷。

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