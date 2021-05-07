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偉業街迴旋處擬改建 交通燈控車流

2021-05-07 列印
偉業街迴旋處擬改建 交通燈控車流
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　　觀塘區議會發展及重建專責小組發表研究報告指，觀塘道（見圖）與開源道迴旋處過去十年車流量急增五成，建議區內增設上落貨區等，以改善區內交通擠塞問題。小組引述政府指，當局計劃將偉業街迴旋處改為十字路口，以交通燈控制車流，目前正向立法會申請撥款，計劃二○二三年動工。

　　研究報告指，開源道一帶的落貨車位不足，導致出現人車爭路情況，加上區內客貨車違泊問題嚴重，而且不同車輛進入觀塘道下通道時互相切線，導致出現交通擠塞問題。報告亦提出多項短中長期的建議，包括短期鼓勵區內商廈停車場豁免首十五至三十分鐘停車費、在區內增設上落客貨區等，中長期則可於開源道興建高架行人走廊，並落實東九龍鐵路線等。

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