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港與內地互認婚姻家庭判決 鄭若驊：加強對女性保護

2021-05-07 列印
港與內地互認婚姻家庭判決 鄭若驊：加強對女性保護
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　　立法會星期三通過《內地婚姻家庭案件判決（相互承認及強制執行）條例》，律政司司長鄭若驊昨在網誌撰文表示，條例將惠及跨境婚姻各方及他們的子女。

　　鄭若驊指出，藉著訂立更便捷和更具成本效益的機制，使當事人可就內地法院作出的婚姻及家庭民事案件判決，向香港法院尋求承認和強制執行，減少在兩地同時提出離婚及相關法律程序的需要，減輕離婚造成的影響。鄭若驊指女性通常是離婚案件中獲得贍養費的一方，在家庭暴力案件中，受害人也大多是女性，《條例》將有助處理相關問題和加強對女性的保護，並減輕她們的情緒壓力。

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