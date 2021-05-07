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民建聯電商培訓班 助婦女尋就業機會

2021-05-07 列印
民建聯電商培訓班 助婦女尋就業機會
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　　民建聯婦女事務委員會指疫情尚未完全受控，對於中年至年長婦女的影響最大，抗失業的能力較低。委員會將舉辦婦女電商培訓班，協助她們投入彈性工作的勞動巿場尋就業機會。

　　委員會將於六至七月期間舉辦「網．商機」婦女電商培訓班，對象為三十歲以上女性，課程以ZOOM形式授課，內容包括如何利用社交媒體創業、教授開設facebook商店步驟等。該黨建議政府研究為待業基層婦女提供微型創業基金或貸款計劃，須經入息審查，資助婦女創業。

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