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印電訊商開展5G試驗 中企無得參與

2021-05-07 列印
　　印度政府周二發佈允許愛立信、諾基亞、三星等全球電訊設備製造商參與該國5G商用試驗。不過華為及中興等中資公司不在此列。中方對中國電訊企業未獲批准參與印度電訊業務營運商，開展5G通訊實驗，表示關切和遺憾。據《印度時報》報道，在印中關係緊張背景下，這項決定反映印度政府將「繼續限制與中國商業聯繫」的政策立場。

　　印度政府匿名消息人士表示，該項試驗將是今年下半年或明年舉行的5G頻譜拍賣的一次「熱身」，「如果（中國企業）沒有出現在試驗名單中，那麼就意味着中企未來幾乎沒機會參與印度5G網絡建設」。

中方表示遺憾

　　中國駐印度大使館指，將中國電訊企業排除在合作之外的做法，既損害了中國企業的正當權益，也阻礙了印度營商環境改善，不利於相關產業創新發展。中方希望印方提供非歧視的投資和營商環境。



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