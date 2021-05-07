印電訊商開展5G試驗 中企無得參與

李斯特城最近雙喜臨門，中場核心占士麥迪臣即將榮升爸爸，領隊羅渣士也開腔表忠，在這裏有家的感覺。人逢喜事精神爽，兩位幸福的男人今晚英超主場勢攜手領軍擊敗紐卡素，穩固第三位的來季歐聯入場券，尤其麥迪臣乃喜鵲剋星，率狐狸對賽往績佔優，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now621台周六凌晨3:00直播） 廿四歲的麥迪臣月初於社交媒體上載一張相片，內有一張掃描照片及印有「爸爸」字樣的童裝狐狸十號球衣，宣佈自己首度將為人父的喜訊。他表示：「告訴大家一個好消息，我和女朋友阿歷莎將有一個小孩，很期待秋天迎接新生命的誔生，也為自己將成為爸爸而興奮。」 一個做老竇 一個做家臣 麥迪臣的相片得到...

2021-05-07