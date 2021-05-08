設「疫苗氣泡」六人席 市民盼歡聚 母親節食肆訂枱熱爆

本港確診新冠肺炎個案維持低水平，社交距離措施在「疫苗氣泡」的基礎下逐步放寬。適逢周日迎來母親節，有食肆向本報透露，今個周末預約率高達八至九成，明天母親節正日預約經已爆滿，同時會推出四人餐吸引一家大細享用。尖沙嘴一間中菜館指明日各有一半樓面面積接待四人及六人一枱，滿足大家庭的需求，預料生意額會較去年增加兩至三成。另外，有專營本地團的旅行社特意推母親節優惠，四人同行，其中一位媽咪的團費減半。



中環鏞記酒家經理湯先生對本報記者說疫情平穩，近日顧客人流漸多，今日已有八成多預約、明日更是全場爆滿，「過去幾個大時大節都受疫情影響，大家都想趁母親節出嚟團聚。」為此，鏞記針對母親節推出約九百元的四人套餐，望吸引顧客消費。



員工已全部接種首劑疫苗的尖沙嘴龍圖閣海鮮飯店，負責人陳強指母親節預約率高達八至九成，受惠於有一半樓面開設六人一枱，堂食時間更有彈性，預計明晚的生意額較去年增加兩至三成。蘭桂坊協會總監張素媚指所有餐廳早在兩周前的預約已達八成，至今所有預約已滿，另亦有不少已打針的外籍人士會訂位光顧酒吧；她對市道感樂觀。



開設六人枱食肆有限



目前全店仍維時四人一枱的日韓燒肉店牛魔，負責人黃生先指即使明日預約全滿，但以前母親節可做兩輪半生意，今年最多做到兩輪，較難推算生意額。餐飲聯業協會會長黃家和亦認為，全港有一萬八千間食肆，能開設六人枱的僅三百多間，料今年整體餐飲業生意額較去年跌約兩成。



主題公園亦是不少人的節日玩樂選擇，海洋公園指園內所有餐廳明日的午餐及晚餐時段預約已滿，只設少量座位供訪客現場輪候。旁邊的海洋公園萬豪酒店亦指，本周末入住率逾八成，自助餐早已預約爆滿，下午茶仍有少量餘額供客人現場輪候。



本地團受歡迎



另外，政府上月底放寬本地遊至三十人一團，業界早前預料母親節是出團高峰期。發達旅遊張小姐稱近期接獲愈來愈多市民的查詢，以參觀農莊和享用點心放題，以及遊覽流水嚮水塘和享盆菜宴的旅行團最受歡迎，每人收費三百多元；若四人同行，其中一位母親的團費減半。