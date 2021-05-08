炒賣檢測樣本包 無業漢涉盜竊被捕

新冠疫情下，多個行業人士需要定期檢測，但不少人都不滿多個地方無法領取檢測樣本收集包。警方首破獲有人發疫財，網上出售檢測包圖利。警方近日發現網上掀起深喉唾液的樣本收集包炒風，每個免費樣本收集包售價由二十五元至炒到五萬元不等，調查後前日拘捕一名男子，在其家中檢獲逾五十個樣本包。



被捕男子五十五歲，報稱無業，與家人同住旺角區，他涉盜竊罪被捕，調查後已獲准保釋候查。警方相信有人於港鐵站自動派發機，使用多張八達通大量領取樣本包後，網上轉售圖利，涉款逾二千二百五十元。



網絡安全及科技罪案調查科范俊業總督察表示，警方發現不同媒體近日報道網上炒賣深喉唾液的樣本收集包，同時亦接獲市民舉報，探員巡查發現，有不法份子在不同的派發點大量索取樣本包，並在多個網上交易平台轉售圖利，定價由港幣二十五元至炒到五萬元不等。網罪科隨即與不同網上平台進行交涉，指有關銷售活動屬違法行為，部份廣告帖文已被刪除。



多張八達通重複領檢測包



探員其後成功鎖定一名本地男子，疑與近日在網上銷售「樣本包」案件有關，前日在港鐵太子站內以涉嫌盜竊將疑人拘捕，押回其住所搜查，起出五十三個原封不動的樣本包，十九張用作領取樣本包的八達通卡及四部智能手機。



警方調查相信不法份子取得「樣本包」後，在不同交易平台轉售，並提供見面交收或速遞收費服務；估計已銷售逾九十個樣本包，獲利二千二百五十元，最高一日內出售三十個。范指囤積大量樣本包轉售圖利，違反政府派發樣本包的原意，相信已違反《盜竊罪條例》，一經被捕定罪，最高可判處監禁十年。