不涉「變種」已打兩針 強制檢疫縮短至14天

政府因應變種病毒而要患者所住大廈的全部居民，強制送往檢疫中心隔離二十一日觸發不少爭議。政府昨天放寬已接種兩劑疫苗人士的檢疫安排，如不涉及變種病毒，密切接觸者只要提供接種等證明，原在檢疫中心的十四日檢疫期可減至七日；至於變種病例，已完成接種的密切接觸者，則只需在中心接受十四日檢疫。日後若大廈發現一宗變種病毒個案，全體住戶不用隔離，改為二十一天自我監察。



衞生防護中心總監林文健表示，如病例不涉及變種病毒，密切接觸者只要證明已接種兩劑疫苗十四天、檢疫首日的呼吸道樣本核酸檢測呈陰性，且血清抗體測試呈陽性，在檢疫中心的檢疫期可由十四日減至七日，再加七日自我監察，但第十二日要到社區檢測中心強制檢測。



若涉及變種病毒，密切接觸者須證明已接種兩劑疫苗十四日，在檢疫中心的第一、七及十二天的檢測呈陰性，且血清抗體測試呈陽性，則檢疫期可由二十一天，減至十四天，另有七天自我監察，並在第十九天強制檢測。



「變種」不超過一宗 居民自我監察



他又指出，日後如發現變種病毒病例，同住大廈所有住戶毋須再強制檢疫二十一日，但須接受更頻密強制檢測，在完成首次檢測後的第三、九、十二及十九日，再接受檢測，期間自我監察健康狀況。若變種病毒患者同住的家人或劏房住戶，則須繼續強制檢疫二十一日。此外，若同棟大廈出現多於一宗變種病例，所有住戶亦可能要檢疫。



現時因大廈涉及變種病例而正接受檢疫的人士，只要檢測結果呈陰性便可結束檢疫，但之後須在第三、七、十二及十九再作檢測。換言之，荃灣荃威花園R座、柴灣興華（二）邨豐興樓等居民，都可提前結束檢疫。



食物及衛生局長陳肇始指暫未發現社區出現大型爆發，因此調整檢疫安排。此外，政府已安排第三方機構審核個別私營化驗所，公營化驗所亦會定期抽樣檢查，確保檢驗準確度。



