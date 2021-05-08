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工會倡有薪檢疫假

2021-05-08 列印
　　職工盟昨日建議政府引入有薪檢疫假，職工盟總幹事蒙兆達指疫情以來，收到約二百宗投訴及查詢，涉及檢疫隔離的勞資問題，部份人在隔離時被僱主要求先放大假，再放無薪假；部份散工更「手停口停」。

　　過去沙士時期，強制隔離證明可當作病假紙處理，但有關指引去年已更改，職工盟呼籲僱主提供有薪假。

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