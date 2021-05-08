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港人入境深圳須「14+7」

2021-05-08 列印
　　深圳三月一度放寬檢疫隔離至十四日，由於本港出現社區變種病毒，深圳因應收緊措施，要求包括港人在內的所有入境人士，入境後先集中隔離十四日，並進行七天不限制外出的社區健康監測管理，即「十四加七」措施，共二十一日。

　　其間，入境者要接受四次核酸檢測，若發現感染病毒，當局會盡快做病毒基因測序，以確認是否感染變種病毒。此外，新措施亦適用於全廣東省，珠海、東莞等地已陸續實施。

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