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世衞批國藥疫苗列「緊急使用」

2021-05-08 列印
　　世衞組織總幹事譚德塞宣佈，中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」。全球各國疫苗需求甚殷，疫苗主要生產國印度由於國內疫情嚴重，已停止輸出疫苗。

　　國藥疫苗被列入世衞的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）分發名單。除了國藥疫苗，世衞已經批准使用的新冠疫苗的藥廠包括輝瑞、BioNTech、阿斯利康、強生及莫德納。

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