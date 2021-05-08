  • 2021年5月8日 星期六
  • 28º
  • 75%
熱門： MIRROR姜濤日本業務超市CHANEL胡志偉

日報新聞 > 港聞

印漢引爆變種群組 涉暪報面臨檢控

2021-05-08 列印
　　本港昨日新增一宗本地關連個案，患者為早前確診變種病毒、住在佐敦伯嘉士大廈的菲裔女護士的六十七歲母親，該婦獨居柴灣興華（二）邨豐興樓，相關群組增至八宗病例。

　　衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，早前確診的印度裔男子及菲裔女護士最初沒完整交代行蹤，當局調查後才再透露，衛生當局會調查兩人有否刻意隱瞞，不排除檢控。

　　六十七歲母親日前被列為密切接觸者，由於輕微發燒，送院後驗出對病毒呈陽性反應，且與菲裔女護士一樣帶有N501Y及E484K變種病毒。

　　患者的兒子、兒子女朋友及一名孫兒曾於上月九日至本月一日，住在豐興樓寓所，被列為密切接觸者需要強制檢疫。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd