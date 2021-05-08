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印度日增逾41萬確診 患者被迫睡路邊

2021-05-08 列印
　　印度新冠肺炎確診個案新增逾四十一萬四千宗，再創全球單日新高，再多三千九百一十五名患者死亡；即使新德里等地已實施封城，仍無法阻止病毒蔓延。當地醫院逼滿患者，有報道指有患者在馬路邊的牀鋪或紙皮上休息，有懷疑無證醫生在樹上掛上營養液，聲稱為病人治療。

　　印度累計逾二千一百四十九萬宗確診、逾二十三萬四千人不治。當地醫療藥物嚴重短缺，但感染者持續上升令氧氣需求急升七倍，各國繼續送出呼吸機、藥物和氧氣設備等。

　　接壤印度的尼泊爾新增逾九千宗確診，再創單日新高。

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