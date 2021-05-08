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李澤楷已打兩劑疫苗

2021-05-08 列印
　　電訊盈科及旗下香港電訊昨日舉行股東周年大會，主席李澤楷透露自己已打齊兩劑新冠疫苗，亦強調不會強迫員工接種疫苗。

　　李澤楷指自己已經接種了兩劑疫苗一段時間，集團會提供疫苗的相關資訊給員工，亦會提供這方面的協助，包括容許在辦公時間接種疫苗、接種後感到不適會批出假期等。他指會鼓勵員工接種疫苗，但強調接種與否純屬個人決定，不會迫同事打針。

　　至於旗下電視台ViuTv近日大受歡迎，李澤楷稱疫情下多了人觀看電視，令公司在廣告方面的市場佔有率增加。ViuTv主要以年輕人為主，未來會與公司其他媒體合作製作出更多節目。

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