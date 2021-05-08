﻿教師釘牌一定期限﻿ ﻿教局研可再申註冊﻿

立法會教育事務委員會昨日討論教師專業操守問題，教育局局長楊潤雄表示，局方正研究曾被取消教師註冊的人，在一定限期後可再次申請註冊，但須提出強力證據。若不計及與社會事件相關個案，教育局指在過去兩年多共有十二名教師被取消註冊或註冊申請被拒，當中一名男教師與初中女學生在社交通訊軟件有嚴重不恰當對話。



楊潤雄指過去兩年接獲二百六十九宗涉及社會運動的教師專業失德投訴，局方會加快處理投訴個案，正計劃定期公佈已完成及跟進個案數字。他又指，目前取消教師註冊會被視為「終身停牌」，局方會在取消教師註冊的同時，訂明在若干時間內，如三年不會考慮其註冊申請；強調局方有責任確保教員是適合人選。



教協副會長葉建源說一名教師被「釘牌」三年，實際上已前途盡毀，與終身停牌無異；質疑現時當局取消教師註冊的調查過程不夠嚴謹、調查程序是否公平。



