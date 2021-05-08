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變態男取居民鞋狂嗅 住客報警求助

2021-05-08 列印
■管理處貼出通告提醒住客小心。
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　　長沙灣居屋凱樂苑出現變態索鞋男。屋苑有住戶安裝門外的閉路電視錄得一名可疑男子在走廊留連期間，竟俯身拿起住戶單位外擺放的女裝鞋，然後放至鼻前一邊嗅聞，另一手則移至下體位置疑作出猥褻行為；住戶事後報警。

　　警方表示，前日下午五時許接獲市民報案及調查後，證實無財物損失或損毀，案件列為發現可疑人士處理，暫無人被捕。「凱樂苑」事後在屋苑管理處貼出有關該名變態男的圖片及告示，提醒住戶留意可疑人。

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