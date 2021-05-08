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赤柱古迹郵局關閉維修 出動郵車服務市民

2021-05-08 列印
■郵政署安排一輛郵車，作臨時郵政局。
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　　屬二級歷史建築的赤柱郵政局，本周三遭一輛巴士失控撞毀，郵政局正門和向街道的部份外牆被撞破損，局內的屋頂部份橫樑木枋亦損毀，郵局被迫暫時關閉維修。郵政署為方便市民寄信及寄郵件等，昨早特別安排一輛郵車，停泊郵政局外作臨時郵政局，為街坊提供服務，包括派發病毒測試樣本瓶等，直至郵政局修好重開。

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