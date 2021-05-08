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偽造身份證招攬黑工 入境處拘27人

2021-05-08 列印
　　入境處瓦解一個製造假智能身份證及安排黑工來港工作及住宿的「一條龍」服務運作偽證集團，拘捕二十七涉案內地及本港男女。入境處表示，前年底接獲線報，指有不法集團利用跨境速遞公司貨車，速遞假智能身份證來港提供給黑工。人員在該公司的配合下，得悉包裹去向後，早前展開代號「獵途」行動，掩至深水埗及北角兩疑為黑工宿舍唐樓單位，以及多個地點搜查，共拘捕十九名內地及八名本地男女，年齡介乎三十至七十一歲。

　　入境處指犯罪集團為內地非法勞工提供「一條龍」服務，包括在內地工場偽造香港身份證、提供培訓、在港代為找工作及提供住宿地點等，以快遞方式郵寄將偽證運來港，向每名非法勞工收取一萬八千元人民幣介紹費及千五元人民幣住宿費，估計集團運作半年，收益逾八十萬元。

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