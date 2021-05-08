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高院准胡志偉短暫保釋奔父喪

2021-05-08 列印
■胡志偉父親胡潮受的喪禮，昨晚在鑽石山殯儀館舉行。
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　　民主黨前主席胡志偉因民主派「35+初選」案及去年七一遊行案被還押監房，其九十二歲父親上月離世後，胡向懲教署申請外出奔喪被拒，懲教署建議以視像方式參加喪禮。胡志偉昨早向高院申請保釋，法官杜麗冰聽取各方陳詞後，基於人道理由，批准胡志偉在特定條件下短暫保釋外出，讓他參與父親喪禮，包括喪禮須於私人場合舉行、只容許家人參與、不准與其他無關人士聯絡等。據知，胡志偉將由警方陪同下前往殯儀館，在短暫保釋期間亦毋須戴上手銬，之後需返回懲教署所。

　　民主黨成員早前公開披露，胡志偉父親胡潮受的喪禮於昨晚在鑽石山殯儀館舉行，大批傳媒及民主黨工作人員到場外等候，靈堂掛上 「福壽全歸」四個大字，帛布亦寫上「父親大人冥鑒 昊靝罔極 孝男志偉 孝女少婷 少萍 泣血」。

　　昨午五時起，逾百名親友及民主派人士陸續到達靈堂出席喪禮，包括民主黨主席羅健熙及前主席劉慧卿、楊森、張文光、李永達、涂謹申、李華明、鄺俊宇及陳淑莊等。至晚上殯儀館關門，記者未發現胡志偉出現。

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