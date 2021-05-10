﻿夏天發出 使用期延長 消費券擬分兩期 先派3000再發2000

新冠肺炎嚴重打擊經濟，零售業首當其衝。《財政預算案》提出派電子消費券，每名市民獲五千元，以刺激消費，當局聽取民意後，調整發放安排。財政司司長陳茂波日前指，消費券不會按原訂分五期發放，亦不會一筆過放進市民口袋。有消息指，當局研究後傾向分兩期派發，先派三千，再發二千元，讓市民從四家儲值支付工具平台上存取款項。有議員贊成政府改良計劃，令零售界和市民雙贏。



《財政預算案》提出向每名成年港人分五期、每次派發一千元電子消費券，市民每次收款後須於一個月內使用，但建議惹來不少意見，要求作出改變。財爺陳茂波日前「改口風」，表示聽取不同意見後，決定不再分五期派消費券，但不會一筆過發放，意味將分開二至四次發放。他亦透露，延長消費券的使用期限至新春「有得諗」，並預計最快暑假接受申請和取得第一期款項。



陳茂波提到，政府在決定派發期數及金額時，考慮到不同電子支付營運商的技術能力。其中一個獲選營辦商八達通已公佈為消費券做好準備，搶先為每張八達通儲值限額，自動提升至三千港元，其餘三個儲值上限更高的營運商包括支付寶（AlipayHK）、WeChat Pay Hong Kong和拍住賞（Tap & Go），亦先後推出各種優惠吸客。



有議員倡議把電子消費券分兩期、即每次二千五百元發放。有消息向本報指，有關建議未被政府接納，當局經研究後，傾向分開兩期派發消費券，初步方案是先派三千元，其後再發二千元，並要求市民在指定時間內使用，但時間可延至聖誕節甚至其後消費旺季才使用。



議員讚市民業界雙贏



批發及零售界立法會議員邵家輝對本報記者說，暫時不知政府的派發方案及細節，但指若消費券的使用時限可累積大半年，「未嘗唔係一件好事」，令商界及市民享更大彈性，齊齊獲益。他指，政府應向商戶提供更多協助，以了解不同電子支付工具的運作系統，之後亦要多加宣傳，讓市民及早消費，助業界度過零售低潮。