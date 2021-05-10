逾28萬外傭完成採樣

外傭強制檢測限期昨日屆滿，於本月一日至七日期間全港社區檢測中心和流動採樣站已經為超過二十八萬名外傭採樣，另有逾五萬名外傭預約於過去周末接受檢測。另外，亦有數萬名外傭已接種了疫苗。



昨天，中環多個採樣站仍有外傭接受檢測，但上個周末大批外傭排隊的場面不再。有外傭指，特意避開上周的檢測人潮，日後會更注意個人及環境衛生，亦已預約打針。



此外，政府擬要求外傭申請來港工作簽證和續約前，須接種新冠疫苗。亞洲家務工工會聯會認為，強制外傭接種疫苗屬歧視，並違反「病人自主」的原則，而打針後出現副作用的責任尚未釐清，令外傭難以來港工作。工會強調，變種病毒流入社區的源頭並非外傭，而是源於政府在防疫政策上的失誤。



