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蔡堅強調做好邊境管制 變異病毒如頸上一把刀

2021-05-10 列印
■蔡堅稱，面對新冠病毒，目前唯一的希望是安全及有效的疫苗。資料圖片
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　　本港新冠疫苗接種率約為一成多。醫學會會長蔡堅表示，支持大規模接種疫苗以達到群體免疫，但強調亦要做好邊境管制，否則變異病毒會是「架在頸上的一把刀」。

　　蔡堅稱，面對新冠病毒，目前唯一的希望是安全及有效的疫苗，但新冠病毒不像沙士一樣會完全消失，又指即使全球注射疫苗，日後亦可能需要每年再接種。

　　另外，財政司司長陳茂波指出，本港經濟初見起色，經濟結束連續六季的收縮，今年首季按年增長百分之七點八。但他指現時本港整體疫苗接種比率仍低、接種速度慢，或會拖慢重啟經濟的步伐，呼籲大家積極支持和參與接種疫苗。

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