中港分隔單親媽 有病不醫增至逾八成

香港社區組織協會昨發表疫情對中港分隔單親家庭影響的研究報告，涵蓋五十七個中港分隔單親家庭，其中有持雙程證母親因未能負擔昂貴的急症費用，生病而不就醫；亦有持香港身份證的兒童，因無法負擔醫療費用而不就醫。截至二○二一年，有病不就醫的兒童由二○一八的約一成，增至逾四成；母親則增加至逾八成。報告又指，受訪者中，有逾九成兒童有輕微至嚴重的抑鬱病症，其中以嚴重抑鬱為最多，高達八成，較一八年多了三成；而有輕微至嚴重抑鬱病症的母親，亦高達八成九人，足見分隔對單親媽媽及孩子造成的精神壓力。



