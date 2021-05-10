﻿葵芳邨淋油收債﻿ ﻿三名15歲少年被捕﻿

警方葵青警區與區內保安業界的溝通合作計劃「葵房」，成功打擊不法之徒非法收債。上周五起一連兩日警方在葵芳邨截獲三名年僅十五歲疑為「行動組」可疑男童，在他們身上檢獲油漆罐、手套、天拿水及追債信等非法收債工具，涉嫌非法收債，調查後將他們拘捕。



被捕三名男童均十五歲，涉嫌管有任何物品意圖摧毀或損壞財產及刑事毀壞被捕。警方相信三人亦與長沙灣、旺角及西貢早前發生的三宗涉及非法收債的刑事毀壞案件有關，案件交葵青警區重案組接手調查。



警方稱，上周五葵芳邨當值保安員發現有形跡可疑的男童潛入大廈，於是透過葵青警區與區內保安業界的溝通合作計劃，名為「葵房」，通知正在區內巡邏之葵涌分區特遣隊到場調查，在葵芳邨一大廈梯間截獲兩名正準備進行刑事毀壞的十五歲男童，並在他們身上及攜帶的背囊內，檢獲四罐油漆、兩支懷疑天拿水及兩封追債信，相信兩男童被招攬作非法收債「行動組」成員。



至前日，警方又接獲葵芳邨當值保安員報警，指在邨內再發現有可疑人出現，再次通知警方調查。警方派員到場，截獲一名正準備進行刑事毀壞的十五歲男童，在他身上及攜帶的布袋內檢獲兩對手套、一個有紅油漆的膠袋，並於現場檢獲一個內含油漆的膠樽。



警方表示，留意到收債公司現時會在社交平台，招募年輕人為「行動組」協助收債，其招聘廣告通常以高回報、毋須學歷來吸引年輕人，一般報酬為數百至一千元不等；參與青少年相信受朋輩間影響，抱持「搵快錢」心態，呼籲家長留意子女有否頻繁外出，突然有額外金錢購物，或藏有非法收債用品例如紅油、萬能膠等。



