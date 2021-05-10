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寶達邨八車遭刑毀 擋風玻璃砸爛緝兇徒

2021-05-10 列印
■寶達邨停車場多部車輛遭刑毀，警員到場調查。
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　　秀茂坪寶達邨停車場昨凌晨發生刑毀車輛案，職員巡邏時發現停車場內多輛私家車被人擊毀車窗刑毀報警。警員到場調查證實有八輛私家車損毀，通知車主了解及調查歹徒動機。

　　現場為寶達邨停車場六樓，昨凌晨零時許，職員巡經發現多輛停泊的私家車擋風玻璃及車窗遭人用硬物擊毀，亦有車輛被濺潑泥沙或油缸蓋被打開，甚至有電單車被推倒遂報警。警員到場，發現停車場有消防喉被拖出，滅火筒亦棄置地上，證實有八輛私家車被歹徒不同程度破壞，案件列刑毀處理；並聯絡肇事車輛車主協助調查歹徒刑毀動機，並會翻看閉路電視錄影追緝歹徒。

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