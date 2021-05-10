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垃圾車忘關尾斗蓋 撞天花風扇失控翻

2021-05-10 列印
■受傷司機送院治理。
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　　沙田發生罕見意外，一輛垃圾車在沙田廢物轉運站內傾倒垃圾後，忘記關上尾斗蓋開車離開，尾斗蓋碰撞天花及風扇後，垃圾車失控傾側，司機受傷被困。其他工人見狀報警，傷者由消防救出及送院，治療後無大礙。

　　現場為安興里二號沙田廢物轉運站，昨午近五時，六十一歲姓梁男子，駕駛一輛滿載垃圾的垃圾車駛入轉運站內傾倒。事後司機將垃圾車駛離轉運站時，卻忘記收回早前升高的尾斗蓋，導致尾斗蓋撞及天花及一把風扇，一聲巨響後，垃圾車失控傾側，司機受傷被困車內。其他工人聞巨響見發生意外報警，消防員到場將傷者救出，幸僅肩部受傷，在現場急救後由救護員送院，治療後無大礙。現場天花及風扇損毀，警員調查後認為事件無可疑，列交通意外有人受傷處理。

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