年輕人向上流動 為生活 非為買樓

為了解年青人的需要和為日後青年服務找到方向，我們早前邀請了中文大學亞太研究所馮應謙教授做了詳細調查，研究結果令人震撼！香港青年在生活上不同角度均反映不理想，我們將會就青少年持續發展舉行高峰論壇，希望在討論中尋求具體的方向和政策去幫助他們。



調查發現香港有6成青少年是有夢想的，但他們對於未來工作前景和方向感到擔憂和悲觀，而疫情期間青少年失業率更達2成，普遍青年有一半不是大學生，而我們的目標就是要幫助這一半青年實踐夢想。馮教授指，青年人並非想要買樓作為向上流動的途徑，他們缺乏的是人生規劃、理財、投資技能，以致不能長遠發展，我們希望今次集合各團體的職能，能實在地解決這個核心問題，幫他們有效地實踐夢想，讓年輕人知道我們十分重視他們。



我上次提及過，做社會服務就好像送生日禮物一樣，收到的人未必感受到你的心思，所以我們做調查的原因是想知道現時年青人所需和心中所想的是甚麼。在結果中，我認為注意青年人的悲觀指數比較重要，並希望為年輕人尋找新方向。



我認為現時青年問題變化得很快，這次論壇是為年青人進行，我們努力想與他們跨過困難，並用有限資源幫助他們，明白政府因為疫情期間或制定政策需精神和時間處理，希望政府可以透過今次的論壇，重新審視青年人的問題，並為他們作出適當的配對。



由國際獅子總會中國港澳三0三區召集的「未來Future全港青少年持續發展圓桌高峰壇2021」, 活動將會於5月15日舉行, 詳情請留意「國際獅子總會中國港澳303區」Facebook專頁。



國際獅子總會中國港澳三0三區總監梁禮賢



