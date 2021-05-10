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支聯會擺街站　籲紀念六四

2021-05-10 列印
支聯會擺街站　籲紀念六四
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　　昨日是母親節，支聯會於旺角擺街站收集市民簽名，對天安門母親表達支持，並呼籲市民六月四日當日燃點燭光，紀念六四事件。

　　支聯會副主席鄒幸彤（見圖）表示，已向警方申請舉辦今年六四集會及遊行，但暫未獲回覆，警方亦未要求會面商討。但她強調，如警方未反對，市民六月四號當日到維園集會悼念，完全合法，又質疑政府早前已放寬防疫措施，沒充份理由禁止集會。

　　此外，支聯會趁母親節，在旺角擺設街站收集市民簽名，以支持天安門母親，又向市民派發蠟燭及傳單，呼籲六四當晚點起燭光。當晚支聯會亦會設網上集會供市民參與。

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