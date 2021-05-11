﻿當局急撤換膳食供應商 隔離營「劣食」惹眾怒

印裔男子把變種新冠病毒帶入社區，政府緊急將多棟大廈逾一千名居民送入隔離營檢疫，暴露檢疫營伙食、支援、行政安排差勁，有入營市民怒罵膳食惡劣，無啖好食，更有家人進食後疑食物中毒，斥「入隔離營又唔係入咗黑洞」。有區議員收到三十個荃威花園住戶求助，疑在竹篙灣食了變壞飯餸致食物中毒，當局急撤換膳食供應商。



在新檢疫安排下，荃灣荃威花園R座、鰂魚涌康怡花園N2座等居民由上周末起陸續獲准離開檢疫中心。但有荃威花園居民昨早在電台節目上批評，竹篙灣檢疫中心提供的米飯呈黃色，雖然對味道不存寄望，只望乾淨，有家人食後輕微不適。亦有荃威居民稱，家人入營當晚食過紅蘿蔔肉碎飯後，肚瀉三、四次，有街坊更屙足三日。



有入營市民把營內「劣食」相片上載社交群組，包括暗灰色一團物體中有一粒粒黃色的「高壓粟米肉磚飯」、似爛糊仔並起泡的「泡沬長通粉」，引來大批網民留下嬲嬲。荃灣區議員趙恩來表示，收到超過三十戶求助，指在竹篙灣進食後懷疑食物中毒，估計食物變壞所致。



至少30人疑食物中毒



事件曝光後，衞生署即時更換竹篙灣和鯉魚門公園檢疫設施的膳食供應商，由「丹尼食品有限公司」改為「美味王餐飲管理有限公司」。



翻查資料，「丹尼食品」曾於一九年曾供應變壞飯盒，致二十名小學生不適。「丹尼食品」回覆傳媒查詢時表示，自上周三起，每天平均供應約七千盒餐盒，以指定包裝形式運送至檢疫中心，並交予營方派送。上周四事發當天有提供膳食及餐盒予十五間機構，未有接獲同類意見。而食環署上周五已到場調查。



稻苗學會主席徐汶緯表示，業界沒有在大嶼山設立食物製造廠，運送飯盒往竹篙灣檢疫中心需時，加上天氣熱及未必即時派送，或令食物出問題。他指，政府招標「價低者得」，估計檢疫中心每個飯餐連物流的招標價最多三十多元，不少業界都不願投標。



文件出錯 有居民延遲離營



另外，有入營市民不滿竹篙灣檢疫中心的牀板有木刺，地板滲水，若開啟冷氣抽濕，「凍到瞓唔到」。她指，有街坊向職員索取額外被子，至離開當日仍未有提供。據她了解，昨早至少有一戶街坊因資料問題而被迫滯留檢疫中心，「入隔離營又唔係入咗黑洞，（當局）點會答人哋無資料」。荃灣區議員趙恩來指出，因有文件或行政誤會，仍有數戶荃威居民一度滯留在竹篙灣檢疫中心，至昨晚才能回家。公民黨亦指，東涌映灣園第11座及康怡花園N2座，估計共有約二十人受影響。



政府專家顧問許樹昌表示，他明白當初有變種病毒確診個案的大廈，居民會感到當局要求全幢住戶撤離，是過於謹慎，但從公共衞生角度出發，當時社區首次出現變種病毒，當局基於有限資料，並須在短時間內作出抗疫決定，故做法是可以理解的。對於印度男子帶入變種病毒，但傳播個案沒有大幅上升，許樹昌評估，現時未有跡象顯示變種病毒流入社區後引起大爆發，形容「是好好彩」。



本地連續三日零確診



另一方面，本港昨天錄得四宗輸入確診病例，均來自印尼及印度，但本地則連續三天零確診。