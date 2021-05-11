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﻿大馬全國「封城」 禁社交運動教育

2021-05-11 列印
　　馬來西亞近日疫情嚴峻，過去一日新增三千八百零七宗確診，總確診人數逾四十四萬五千人。馬來西亞政府昨日宣佈全國實施「封城」至下月七日，期間禁止所有社交聚會，並要求所有學校關閉，民眾除了緊急情況，不可跨區或跨州出行。但是，所有商業機構可繼續營運。

　　當地過去五日，每日新增逾三千宗確診，本月七及八日更突破四千宗。首都吉隆坡上周已經宣佈實施封鎖措施，為期兩星期。首相宣佈全國重新落實行動管制令，禁止所有人跨州、跨縣移動，禁止一切社交、運動及教育活動。即將來臨的伊斯蘭教開齋節也禁止人民互訪。
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