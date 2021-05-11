染疫印漢及菲女友人 涉隱瞞行蹤案押後訊

社區首宗新冠變種病毒個案、報住佐敦伯嘉士大廈的三十歲印度裔男子及其菲籍女友，被控向衞生署提供虛假或具誤導性資料，案件昨提堂。印裔男子暫毋須答辯，並無律師代表，控方申請拒絕其保釋，裁判官嚴舜儀下令被告還押監房，押後至本月三十一日再訊。而三十一歲任職護士的女被告則因發燒留院，未有出席聆訊。控方指，正考慮加控兩人向入境事務處職員作出虛假申述罪。男被告疑確診後稱已忘記過去行蹤，只透露曾於四月十至十四日期間到訪尖沙咀海港城、東涌東薈城及長洲。直至五月四日，入境處職員再向他詢問行蹤，始承認曾到大嶼山塘福村、愉景灣，並曾留宿諾富特酒店，及到柴灣興華（二）邨出席女被告的家庭聚會。該聚會其中三名參加者曾到深水埗福榮街聚會，從而感染同場的東涌映灣園、薄扶林豪峰及康怡花園三名菲傭。



