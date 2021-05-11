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謊稱經營零售業務 男子騙防疫基金囚十周

2021-05-11 列印
　　兩男女去年串謀偽稱營運零售及美甲業務，欺詐防疫抗疫基金十一萬港元資助，分別被控串謀欺詐等共三項罪名。四十二歲男子昨早承認一項欺詐罪及一項串謀欺詐罪，裁判官羅德泉形容被告犯案猶如趁火打劫，判囚十星期。同案三十六歲美甲店女東主，則獲控方撤銷起訴誤導警務人員及串謀欺詐罪。

　　兩名被告為男子李鈺楠及女子余淑芳，案情指被告擁有的「易搵公司」和「調理農務公司」原分別報稱自二○一五年及二○一九年起經營貿易及美甲業務，去年三月突然更改「易搵公司」性質為電子產品零售公司，申請防疫抗疫基金零售業界資助獲批八萬元；五月另以「調理農務公司」的美甲業務申請資助計劃約三萬元惟遭拒。職員其後發現申請有可疑始揭發事件。

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