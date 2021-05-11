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兩笨賊持玩具水槍 劫上水邦民「兩億」事敗

2021-05-11 列印
■警方在財務公司現場調查。
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　　兩名笨賊，昨日持水槍打劫上水一間財務公司聲言劫兩億事敗逃去後，其中一度持水槍賊人，竟然折返再持原子筆指嚇女職員，警員接報趕至將其拘捕，其同黨則逃脫。現場為新豐路一間財務公司，昨早十一時許，兩名男子闖入，其中一人喝令一名女職員交出兩億元，女職員見對方行為怪異，揚手示意他們離開。其中一名二十七歲姓羅男子突然拔出一支水槍指嚇，女職員見槍管透明及內藏清水，明顯是一支玩具水槍，再度拒絕。兩笨賊見事敗悻悻然離開。

　　未幾剛離開的「持槍賊」突然折返，並跳入櫃位以原子筆指嚇女職員，斥叫：「報警啦，八婆！」據悉，賊人說罷隨即離開時，公司有職員已報警，警員迅速趕至將該名姓羅疑犯制服，並以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕；其同黨則逃脫。劫案中財務公司沒有損失，亦無人受傷，警方正追緝在逃疑犯，並調查兩人犯案動機。

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