灣仔武器庫控串謀縱火罪 ﻿大學生藏汽油彈﻿﻿囚38月﻿

警方前年十一月搗破灣仔一個武器庫，並起訴四男一女一項串謀縱火罪，及一項作為交替控罪的管有物品意圖損壞他人財產罪。其中一名男學生昨日在區域法院承認管有物品意圖損壞他人財產罪，葉佐文法官指被告以身試法須付出代價，最終重判被告囚三年兩個月。



案情指，警方刑事情報科人員於十一月二日監視涉案單位。同日兩名警員在單位門外，察覺有濃烈汽油味傳出，採取行動要求單位內人士開門，惟不獲回應，遂破門而入。最後拘捕四男一女及控告他們串謀縱火罪。



被告莫禮滔（見圖），二十二歲，學生，承認於一九年十一月二日，當警務人員破門進入灣仔堅拿道西十號冠景樓四樓F室的處所期間，在該處保管五十九個汽油彈，七十九個玻璃瓶每個載有白色廢棉、五十個玻璃樽、約四點六公升含柴油液體、約一公斤含異丙醇液體、約四點九公斤含汽油液體、白色廢棉、布條、布及毛巾，意圖在無合理辯解的情況下用以摧毀或損壞屬於另一人的財產。



葉官判刑時強調，涉及汽油彈的罪行十分嚴重，被告以身試法須付出代價。汽油彈是極度危險及易燃的物品，涉案物品藏於一個商住單位內，有導致火警的危險，案情嚴重。



辯方求情時指出，被告在大學修讀公共行政及政治學士，現已明白犯法以表達政治訴求，只會加深社會矛盾，不會解決問題。



少女非法集結判入更生中心



另外，前年十月，案發時十七歲的被告賴心諾，承認案情指一九年十月三日在港鐵牛頭角站外非法集結。警員其後截獲她及身上搜出一支螺絲批、防毒面罩及頭盔等物品。



觀塘裁判法院裁判官鍾明新指出，被告有計劃部署參與集結，加上案發時蒙面，反映有意隱藏身份逃避警方追查，雖然認罪，但刑罰須具阻嚇性，判被告入更生中心。



