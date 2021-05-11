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「黃衣人」梁凌杰墮斃案　陪審團解散

2021-05-11 列印
　　一九年六月十五日傍晚，穿黃色雨衣的反修例示威者梁凌杰，在金鐘太古廣場外牆墮下身亡，終年三十五歲。死因庭昨日展開為期十二日的死因研訊，研訊設有陪審團。

　　一名陪審員向法庭表示，因未能完全聽懂廣東話，無法聆聽整個口供而欲退出陪審團，死因裁判官高偉雄經考慮後解散陪審團，案件押至今早再重新展開研訊，並再遴選陪審員。

　　據了解，梁凌杰家屬昨日未有到庭。死因庭早前進行研訊前檢討時，梁凌杰家屬未有到庭，原本律師亦終止代表，死因庭多次聯絡家屬不果，並得悉死者家屬早已搬離報稱住址。

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