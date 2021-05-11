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美股中段升298點

2021-05-11 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報三五○七六點，升二百九十八點；納指則報一三五四五點，跌二百零六點。滙控美國預託證券價格見四十九點八一港元，升零點六六港元；騰訊則見五百八十二點三二港元，跌十二點六八港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百三十八點九美元，升七點六美元；紐約期油則報每桶六十四點五六美元，跌零點三四美元。



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