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葉子祈乘巴士拒戴口罩 建制舉報違反防疫令

2021-05-11 列印
■網上片段顯示，葉子祈在新巴上沒有戴口罩。
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　　西貢區議員葉子祈上周乘巴士時一度無戴口罩。多個建制派政黨昨報案，指他涉嫌違反防疫規例和公職人員行為失當。

　　網上片段顯示，區議員葉子祈上周五傍晚在新巴上沒有戴口罩。新巴指車長曾停車要求對方戴口罩被拒，之後報警；警方指當日警員到場，涉事人已戴回口罩，故向他作出口頭警告。葉子祈在事發後兩日在社交網站指出，戴不戴口罩是無聊小事。他在去年九月一次區議會會議上沒戴口罩，被其他區議員指責。

　　民建聯、工聯會、新民黨、公民力量等成員昨到警署舉報葉子祈違反防疫規例，給社會非常差的示範作用，認為他涉嫌違反公職人員行為失當。「口罩令」規定，身處公共交通工具須一直佩戴口罩，違者最高罰款一萬元。

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