制訂強制舉報虐兒機制羅致光憂好心做壞事

法律改革委員會正就強制呈報懷疑虐兒個案進行研究，未來一兩個月提交報告，立法會昨繼續討論制訂強制舉報虐兒個案機制。勞工及福利局局長羅致光認為立法具爭議，擔心好心做壞事，他又由於時間所限，今個立法年度不太可能提交保護兒童的立法建議。



羅致光說︰「可能很輕微的事，就會增加很多舉報，於是忽然要增加人手去處理這些案件，令嚴重案件不夠時間和人手處理。」對於議員建議現時「兩校一社工」的安排，增強為「一校一社工」，羅致光指出，不同規模的幼稚園學童人數有很大差異，如果統一安排「一校一社工」，在資源運用上可能不符合比例，但局方仍然會考慮相關建議。



