  • 2021年5月11日 星期二
  • 28º
  • 82%
熱門： 武親節粟米肉磚飯梁凌杰房協區議員

日報新聞 > 港聞

國安處舉報熱線 半年收十萬訊息

2021-05-11 列印
　　警方表示，警隊國安處去年十一月推出「國安處舉報熱線」，過去半年已經收到超過十萬條訊息。警方在社交專頁說，熱線是便利市民提供與國家安全相關的資料或舉報，又說感謝曾經透過熱線提供資料的巿民。

　　警方指自《香港國安法》生效後，截至二○二一年五月九日，共一百零七人（八十八男十九女），年齡介乎十五至七十九歲，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。由於舉報資料保密，詳情不會公開。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd