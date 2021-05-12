﻿全數港健兒賽事有得睇 港府突購轉播權 五台齊播東奧

受新冠肺炎疫情困擾而推遲一年舉行東京奧運，賽事定於七月二十三日開始，本港各電視台一直沒有意欲購買東奧轉播權，港府暗中出手，使用公帑，以低於一點二億元價格購入，並分予五間免費及收費電視台轉播賽事，毋須分擔播映權費，但須全數播放香港運動員的比賽，讓市民支持和打氣。



特首林鄭月娥昨天突然公佈，早在一九年五月她已經要求民政事務局留意各電視台對轉播奧運的反應，其後受社會運動及疫情影響，商業機構的廣告投入按年減少兩成，直至二○年初仍未有電視台購買轉播權。為了讓市民可以觀看奧運賽事，以支持香港運動員，民政局介入討論，終於五月七日與獲亞洲區轉播權的日本電通（Dentsu）達成協議，強調這次由港府出手，屬「一次性措施」。



費用低於1.2億



她表示，已與無線電視（TVB）、ViuTV、奇妙電視、有線電視及NowTV開會，通知港府會免費把奧運轉播權交給他們。她指，基於保密條款，現不能披露轉播權的費用，但形容價格合理，會動用「藝術及體育發展基金」支付。她透露，今次使用公帑，低於前兩屆奧運的轉播權費，如東奧因疫情取消，費用將全數發還。翻查資料，一二年倫敦奧運香港地區轉播費為一點二億元，而一六年里約奧運香港地區轉播權為一點五億元。換言之，今次公帑開支，應低於一點二億元。



林鄭指，轉播電視台毋須分擔播映權費用，亦不需與政府就廣告收入分成，但要自行承擔製作及推廣費。政府日後會與各電視台簽訂協議，如規定播放時數；要求全數轉播香港運動員賽事；收費電視要將節目放上網絡平台，供市民免費觀看等。



五台免費使用 負責製作費



TVB、ViuTV、奇妙電視、有線電視及NowTV均歡迎政府做法。TVB指，各個數碼頻道作好準備，將投放團隊及資源，為觀眾直擊東京賽事實況。ViuTV及NowTV則會盡快公佈播放的詳細安排。



倡議政府購買轉播權的港協暨奧委會副會長霍啟剛指，港隊取得三十多張奧運入場券，國家隊亦有逾二百五十張，希望港府與電視台日後繼續洽談，做好製作。港協暨奧委會會長霍震霆認為，當局落實轉播權，相當鼓舞運動員。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國認為，此舉有助提升社會團結。



