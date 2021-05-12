﻿港台缺人手資源 未獲分配轉播權

政府首次出公帑購入東京奧運轉播權，交予五間持牌電視台免費轉播，但不包括香港電台。行政長官林鄭月娥回應時指出，當局過去曾考慮將轉播權交予港台，但商經局及港台都反映，港台能力不足，沒有足夠人手及資源製作相關節目，強調並非對港台有負面看法，而五間電視台亦將向港台提供精華片段。



香港電台顧問委員會主席林大輝解釋，東京奧運開幕距今不足八十天，如港台現時開始購買儀器、增聘人手，當中牽涉巨大投資，且安排倉促，難以保證節目質素。他重申，當局是考慮港台的能力而作出決定，又指獲選的五家電視台過去有直播體育節目的經驗，覆蓋性亦較港台高，認為決定對市民有最大益處。港台回應指，商營電視台比港台更能在短時間內落實轉播奧運的安排，強調不用亦不應動用大量公帑做功能重疊的事。