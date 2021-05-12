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﻿運動員冀市民支持 觀賞賽事

2021-05-12 列印
歐鎧淳
江旻憓
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　　香港代表隊取得逾三十張東京奧運入場券，其中取得參賽資格的香港女子游泳代表歐鎧淳表示，作為運動員，過去一直努力訓練，以備將來全神貫注地參與奧運。她相信，無論市民是到東京現場觀賽，或留在家中觀賞轉播，都會衷心支持每位香港運動員。

　　香港劍擊奧運代表江旻憓則指，自己一直積極準備奧運，強調屆時會全力以赴參賽。她又指，政府購入奧運轉播權後，港人便可安心觀看比賽，相信屆時能感受到市民的支持。香港體操奧運代表石偉雄說，受疫情影響，港人不能到東京觀賽，但亦可透過電視轉播支持香港運動員，相信屆時香港代表亦能讓市民看到其付出的努力。

　　香港單車隊總教練沈金康表示，政府購入轉播權可讓巿民看到香港運動員的表現，鑒於東京奧運可能沒現場觀眾，所以電視轉播是很好的方法。
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