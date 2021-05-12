﻿三男穿警服性交網片案﻿﻿ 拘兩同居漢檢高仿制服﻿

早前網上流傳一條不雅短片，有三名身穿疑似警察制服的男子做出性交動作，引起警方關注。網罪科探員深入調查及蒐證後，前日在元朗一單位拘捕兩名同居男子，並檢獲大量像真度高警察制服、對講機及模型手槍等裝備，以及逾四千段淫褻片段。警方表示，相信片中人是為了滿足性癖好而犯案，不排除稍後再有人被捕。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察劉震宇表示，警務人員上月底發現有人在不同社交平台發佈一條性交短片，片中有三名穿着疑似警察制服男子大玩三人性交動作，令網民感到不安。



網罪科探員經深入調查及情報分析後，前日在元朗區一住宅單位拘捕兩名男子，並在單位內檢獲大量像真度高的警察制服、通訊器、一個手銬、一支警棍、一支模型槍等裝備，以及一張偽造警察委任證，不排除部份證物屬於失物；同時探員亦搜出五部手機、一部電腦及一個外置硬盤，電子器材存有大量色情影片，包括涉案的性交短片。



片中三男非警務人員



被捕兩名男子四十及四十五歲，分別報稱無業及從事保險業，兩人屬同居關係，其中一人為涉案網上性交片中男子。警方以涉嫌發佈淫褻物品、管有虛假文書、處理贓物、管有攻擊性武器及擅用警察制服等五宗罪將他們拘捕。



劉震宇（圓圖）表示，涉案淫褻短片疑早於二○一二年製成，片中三名男子都不是警務人員，相信是為了滿足個人性癖好而犯案；至於有關檢獲警察裝備證物，相信是透過網上購物平台等不同渠道獲得。警方調查行動仍在進行中，包括追查有關證物來源及真偽，不排除有更多人被捕。據了解，警方從檢獲的電腦中，發現超過四千段不雅影片，連同今次短片，涉及警察制服的片段達到雙位數。



