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﻿美股中段跌498點

2021-05-12 列印
　　市場憂慮通脹升溫，加上科技股持續急挫，拖累昨晚美股全線下跌。杜指中段報三四二四四點，跌四百九十八點；納指則報一三三三二點，跌六十九點。滙控美國預託證券價格見四十八點三一港元，跌零點零四港元；騰訊則見五百八十九點五五港元，升五點零五港元。
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