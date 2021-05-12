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本地連續四天零確診 社交距離措施延長

2021-05-12 列印
　　本港連續四日本地零確診，昨日新增一宗輸入個案，患者為印尼外傭，不涉及變種病毒；初步確診個案則少於五宗。

5‧24恢復半日面授課

　　特首林鄭月娥指出，疫情持續平穩，全港學校會在本月二十四日起恢復全校半日面授課堂；周四凌晨屆滿的社交距離措施則會延長兩星期。

　　衞生防護中心昨日交代，曾感染變種病毒、居於佐敦的菲籍女護士，其一名密切接觸者的病毒抗體呈陽性。另外，香港約一百一十萬人已打第一劑疫苗，已接種第二劑疫苗的人數逾七十萬人。完成接種疫苗後十四日人士，由外地來港可按風險地區獲縮減檢疫期，措施今日生效。政府制定認可疫苗列表，十款疫苗包括BioNTech、科興、阿斯利康、國藥等，最少五款屬內地生產。

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