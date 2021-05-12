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印度醫院逼爆 病歿遺體直拋恆河

2021-05-12 列印
■大量遺體須火化，導致相關木材短缺。
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　　印度演員兼博客拉胡爾感染新冠病毒死亡，他的妻子控訴當地醫院沒有給予適當照顧。拉胡爾去世前在網上發佈的最後一段視頻指出，醫院有大量病人，但沒有足夠物資。據報恆河河岸有多達一百具屍體被沖上河岸。有居民指出，用來火化死者遺體的木材短缺，殮葬費用上升，許多貧困家庭只能把親人遺體直接拋落恆河沖走。

　　印度過去一日新增三十二點九萬宗確診病例，再多逾三千八百名患者死亡，每日死亡平均數位列全球第一，七日確診平均數亦突破三十九萬的新高。世衛將在印度發現的B.1.617變種病毒株，列為值得關注名單，代表其傳染力增強。

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